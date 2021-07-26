Россия и Таиланд обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Таиланд намерены обсудить вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Такое решение было принято по итогам видеоконсультаций ведомства с Минздравом Таиланда по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. В сообщении отмечается, что признание сертификатов станет первым шагом к открытию границ и возобновлению авиасообщения между странами после стабилизации эпидемиологической обстановки.

Кроме того, стороны договорились развивать взаимодействие по лабораторной диагностике, в том числе о проведении сравнительных исследований по диагностике COVID-19 тест-системами, используемыми в России и Таиланде, разработке и применению вакцин, исследованию популяционного иммунитета.

Ранее сообщалось, что Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета. Цель клинического исследования заключается в изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых. Предполагается, что исследование завершится 2 марта 2022 года, в нем примут участие 150 пациентов.