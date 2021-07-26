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Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

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Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как говорится в реестре министерства, цель клинического исследования заключается в изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых.

Разрешение Минздрава датируется 26 июня, а окончание — 2 марта 2022 года. Уточняется, что в нем примут участие 150 пациентов. Предполагается, что его проведут в пяти медицинских организациях.

В феврале сообщалось, что в России начались испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» с препаратом компании AstraZeneca. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что оба вещества создавались на схожих технологических платформах и теоретически могут создавать более продолжительный иммунный ответ.

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