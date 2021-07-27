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В России выявили 23 032 новых случая коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

В России за минувшие сутки выявили 23 032 новых случая COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 172 812. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба.

23 032
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Днем ранее в России зафиксировали 23 239 заболевших.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2623 случаев), в Московской области (1973 случаев) и Санкт-Петербурге (1923 случаев). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (4 случая), Ненецком автономном округе (10 случаев) и в Магаданской области (30 случаев).

За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 779 человек, всего с начала пандемии — 155 380.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 116, общий — 5 526 950.

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