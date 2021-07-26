Названа еще одна группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Британские ученые выявили еще одну группу людей, которые все чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что COVID-19 поражает непривитых пациентов в возрасте 40 лет и старше. По данным специалистов, некоторые из зараженных не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний.

Также эксперты пояснили смертельные случаи среди получивших вакцину. Так, примерно у пяти процентов людей не возникает иммунного ответа на препарат, еще столько же человек слабо реагируют на действие вакцины от коронавируса из-за проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему. К этой категории относят пациентов с трансплантатом, поскольку они принимают серьезные дозы лекарственных препаратов, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме.

Ранее российские ученые разработали новый метод отслеживания потенциально опасных мутаций коронавируса, который может стать подходящей альтернативой полноценному секвенированию генома SARS-CoV-2, применяемому в настоящее время. Исследователи предложили секвенировать, то есть расшифровывать нуклеотидную последовательность гена, который кодирует S-белок, связывающийся с рецептором человеческих клеток ACE2. Подавляющее большинство мутаций, которые влияют на способность вируса заражать клетки, происходит именной в этой части генома.