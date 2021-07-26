В России разработали новый метод поиска опасных мутаций коронавируса

Российские ученые разработали новый метод отслеживания потенциально опасных мутаций коронавируса, который может стать подходящей альтернативой полноценному секвенированию генома SARS-CoV-2, применяемому в настоящее время. Об этом сообщает издание «Известия».

Исследователи предложили секвенировать, то есть расшифровывать нуклеотидную последовательность гена, который кодирует S-белок, связывающийся с рецептором человеческих клеток ACE2. Подавляющее большинство мутаций, которые влияют на способность вируса заражать клетки, происходит именной в этой части генома. Целевое секвенирование отдельных фрагментов гена позволяет примерно в 10 раз сократить расходы на пробоподготовку и расшифровку по сравнению с полногеномным секвенированием.

Для этого ученые подготовили набор праймеров — коротких фрагментов РНК, которые служат затравкой для синтеза цепи, комплементарной РНК-мишени. Благодаря праймерам можно получить множество копий одного и того же гена, что удобно для последующего определения его нуклеотидной последовательности. Исследователи проанализировали таким образом геномные последовательности у 579 инфицированных коронавирусом жителей Москвы и области с февраля по июнь 2021 года.

Результаты анализа показали, что уже в конце мая распространенность «дельта»-варианта коронавируса в Москве и Московской области составила 60-70 процентов. Индийский штамм быстро вытеснил южноафриканские и бразильские штаммы, став доминирующим в регионе. Таким образом, исследователи подтвердили, что их новый метод подходит для выявления новых вариантов коронавируса и отслеживания его распространения.