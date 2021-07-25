Раскрыто сравнимое с инсультом влияние коронавируса на интеллект человека

Когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкой формы COVID-19, а в случаях заболевания средней тяжести последствия от него сравнимы с последствиями инсульта. Такие выводы следуют из статьи в журнале The Lancet, подготовленной по итогам исследования более 10 тысяч переболевших коронавирусом.

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Ученые давно подозревали, что COVID-19 влияет на мозг человека: об этом, в частности, свидетельствовала потеря обоняния и вкуса. Теперь специалисты подтвердили эту информацию, изучив данные переболевших коронавирусом. Все они проходили тесты на интеллект, а также опросы о COVID-19.

В рамках исследования ученые сопоставили результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода, образования и ряда других схожих критериев. Это помогло оценить влияние болезни на когнитивные способности. Эксперты раскрыли, что COVID-19 действительно ухудшает интеллект, причем чем тяжелее болеют люди, тем сильнее негативный эффект.

У тех, кто был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ. При этом даже инсульт влияет на когнитивные способности меньше: ущерб для мозга от него сравним с ущербом от COVID-19 в средней форме.

По данным ученых, больше всего от коронавируса страдает способность к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. При этом после выздоровления пациента его когнитивные способности не восстанавливаются до прежнего уровня.

20 июля сообщалось, что нейробиолог Джозеф Глисон и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли вероятный путь проникновения коронавируса в мозг.