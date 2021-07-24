Ученые сообщили о низкой эффективности вакцины Pfizer против бразильского штамма COVID-19. Об этом говорится на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Исследователи из Франции и Гвианы выяснили, что заразность бразильского штамма коронавируса у привитых достигает 60 процентов. В научном эксперименте приняли участие 44 работника золотодобывающей шахты в Гвиане. Уточняется, что их средний возраст составил примерно 53 года. Из них 25 человек были полностью привиты от COVID-19 вакциной Pfizer.

Было установлено, что бразильским штаммом заразились 15 из 25 шахтеров, то есть 60 процентов, получивших оба компонента препарата.

Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, отметили эксперты.

Ученые отметили, что около 87 процентов заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: лихорадку и одышку. Инфекция у работников шахты протекала без серьезных осложнений, никому из них не потребовалась госпитализация.

Ранее в научном центре «Вектор» сообщили о «единичных случаях» заражения бразильским штаммом COVID-19 в России.