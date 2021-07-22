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В «Векторе» заявили об отсутствии прививок у заразившихся «гамма»-штаммом COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

У выявленных в России единичных больных, заразившихся «гамма»-штаммом COVID-19, отсутствовали прививки от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный центр «Вектор».

«Случаи, выявленные в рамках генетического мониторинга в Российской Федерации, носят единичный характер. Во всех случаях выявления варианта "гамма" — это первые случаи заражения новым коронавирусом у пациентов. Привиты заболевшие не были», — сказали в научном центре.

По информации научного центра, пока нет сведений, что новый штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19, однако в мире наблюдается тенденция при которой вариант «гамма» вытесняется «дельта»-штаммом.

Ранее сообщалось, что в научном центре «Вектор» сообщили о том, что в России выявлен бразильский «гамма»-штамм COVID-19. Он, как и индийский, является более заразным. Они оба находятся в категории «вызывающих озабоченность». В частности из-за того, что могут снижать эффективность антител. Тем не менее случаи выявления «гамма»-штамма на территории страны единичные.

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