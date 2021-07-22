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В «Векторе» высказались о вероятности возникновения нового штамма COVID-19

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В научном центре «Вектор» объяснили, где вероятность возникновения нового штамма коронавирусной инфекции наиболее вероятна. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам ученых, более высокой вероятность появления новых штаммов будет в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. По этой причине важно контролировать распространение коронавируса за счет ограничительных мер и вакцинации населения.

В центре вирусологии также добавили, что специалисты Всемирной организации здравоохранения до сих пор больше всего опасаются на счет четырех штаммов: «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».

Ранее в научном центре «Вектор» сообщили о том, что в России выявлен более заразный и опасный «гамма»-штамм COVID-19. Тем не менее случаи выявления бразильского штамма на территории страны единичные.

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