Оценено обнаружение бразильского штамма коронавируса в России

Академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев оценил сообщение научного центра «Вектор» о том, что в России выявлен «гамма»-штамм COVID-19. По его словам, он менее опасен, чем индийская разновидность коронавируса. Своим мнением ученый поделился с «Лентой.ру».

В «Векторе» отметили, что бразильский штамм, как и индийский, является более заразным. Они оба находятся в категории «вызывающих озабоченность», в частности, из-за того, что могут снижать эффективность антител. Тем не менее случаи выявления «гамма»-штамма на территории страны — единичные.

«Широкое распространение получил вариант "дельта"», — заявили в «Векторе».

Там уточнили, что штаммы «лямбда» и «эпсилон» в России не обнаружены.

Зверев: Обнаружение «гамма»-штамма не значит, что он вытеснит циркулирующие в России разновидности COVID-19

Виталий Зверев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что «гамма»-штамм коронавируса отличается от остальных разновидностей тем, что у него есть несколько мутаций на участке, связанном с рецепторами. Наиболее близким к нему по строению ученый назвал британский вариант COVID-19.

«Там всего две серьезных мутации, но они менее опасны, чем в том же "дельта", то есть индийском штамме. Они не должны сильно менять свойства вируса. Если вакцины работали против обычного коронавируса, то они должны работать и против этого штамма. По идее, ничего такого нового он не должен принести ни в клинику, ни в диагностику, ни в лечение, ни в профилактику», — сообщил Зверев.

Он подчеркнул, что паниковать из-за обнаружения нового штамма не стоит. «Вот у нас все говорят про индийский штамм, но его в Индии было зафиксировано всего десять процентов от общего числа заболевших, это по данным трехнедельной давности. Отдельные случаи есть, но это не значит, что он сейчас заместит те штаммы, которые циркулируют в нас в стране», — заявил ученый.

Ранее глава екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов назвал условие для снижения вероятности появления новых штаммов коронавируса в России. По его словам, добиться этого можно высокими темпами вакцинации населения.