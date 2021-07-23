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Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Якутии

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Бразильский штамм коронавируса обнаружен в Якутии. Об этом со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре пишет РИА Новости.

По данным агентства, официальная информация об этом будет озвучена на заседании оперативного штабе в понедельник, 26 июля.

Ранее об обнаружении в России единичных случаев более заразного «гамма»-штамма COVID-19 сообщили в научном центре «Вектор». Там подчеркнули, что широкое распространение в стране получил индийский штамм.

О бразильском штамме стало известно в ноябре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения относит его к числу «вызывающих обеспокоенность».

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