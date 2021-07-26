ВОЗ спрогнозировала сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Новая вспышка коронавируса может начаться на Украине в конце августа — начале сентября и продлиться до наступления зимы. Об этом в интервью агентству УНИАН сообщил руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Ярно Хабихт.

По его словам, прогнозировать точную дату прихода новой волны пока затруднительно. Она может меняться в зависимости от ряда факторов, в том числе охвата вакцинации и санитарных ограничений правительства. При этом большинство специалистов сходятся во мнении относительно указанных сроков. «Поэтому именно сейчас подходящее время вакцинироваться, пока штамм "дельта" еще широко не распространился в стране», — сказал Хабихт.

Он посоветовал украинским чиновникам сконцентрироваться на мониторинге эпидемиологической ситуации, а также возможных мутациях инфекции. Система здравоохранения должна быть готова непрерывно оказывать помощь заразившимся, а находящиеся в зоне повышенного риска граждане — обеспечены вакциной.

Ранее Минздрав Украины разрешил использовать американскую вакцину Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. Пока она будет доступна лишь несовершеннолетним с онкологическими и хроническими заболеваниями, однако в будущем на нее смогут претендовать и другие дети.

По последним данным, COVID-19 на Украине с начала пандемии заболели более 2,3 миллиона человек. Жертвами инфекции стали свыше 55 тысяч пациентов. За последний месяц число ежесуточных случаев заражения в стране не превышает нескольких сотен.