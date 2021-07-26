На Украине одобрили смешивание вакцин от COVID-19

На Украине разрешили смешивать вакцины от COVID-19. Об этом главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал в интервью «Апострофу».

По его словам, разрешить комбинирование разных препаратов от коронавируса рекомендовала Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, которая является главным совещательным органом Минздрава. Кузин подчеркнул, что смешивание вакцин будет осуществляться только при четком соблюдении определенных условий. Министерство здравоохранения приняло данное решение, принимая во внимание международные исследования, рекомендации производителей вакцин и аналогичный опыт других стран, добавил главный санитарный врач.

Жители Украины смогут привиться вакциной от Pfizer после первой дозы препарата Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же средством. Также в случае тяжелой аллергической реакции на вакцину AstraZeneca будет разрешено использовать для второго укола препарат от Pfizer. Отмечается, что на данный момент разрабатывается соответствующий приказ и пошаговые инструкции по вакцинации различными препаратами.

Ранее на Украине разрешили использовать американскую вакцину Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. По данным Минздрава, прививать несовершеннолетних украинцев будут только с разрешения лечащего врача. Помимо прочего, в ближайшее время препарат смогут получить лишь дети, страдающие онкологическими или хроническими заболеваниями и патологиями, а также выезжающие за границу на учебу, спортивные соревнования или олимпиады.