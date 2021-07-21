На Украине разрешили прививать от коронавируса подростков

Министерство здравоохранения Украины разрешило использовать американскую вакцину Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По данным ведомства, прививать несовершеннолетних украинцев будут только с разрешения лечащего врача. Помимо прочего, в ближайшее время препарат смогут получить лишь дети, страдающие онкологическими или хроническими заболеваниями и патологиями, а также выезжающие за границу на учебу, спортивные соревнования или олимпиады.

Остальные подростки смогут получить препарат лишь после того, как власти сумеют достичь высоких показателей иммунизации иных групп населения. Отмечается, что другие вакцины от коронавируса для использования на несовершеннолетних пока одобрены не были.

Ранее украинский Минздрав обосновал необходимость вакцинации подростков опасностью распространения индийского штамма коронавируса «дельта». Считается, что эта вариация инфекции способна сильнее отражаться на здоровье молодых людей и с большей частотой вызывать осложнения в их организме.

По последним данным, COVID-19 на Украине с начала пандемии заболели более 2,3 миллиона человек. Жертвами инфекции стали свыше 55 тысяч пациентов. За последний месяц число ежесуточных случаев заражения в стране не превышает одной тысячи.