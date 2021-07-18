США поставили на Украину еще 2 миллиона доз вакцины от коронавируса

США закупили и поставили на Украину еще 2 миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna с помощью глобального механизма COVAX. Сообщение об этом появилось на странице министерства здравоохранения республики в Facebook.

Новая партия препаратов прибыла в киевский аэропорт Борисполь утром 18 июля. Ее доставил в страну Детский фонд ООН (ЮНЕСЕФ). «Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что интервал между первой и второй дозой препарата составляет 28 дней, за его логистику и хранение на территории Украины будет отвечать Агентство США по международному развитию (USAID).

Ранее стало известно, что к 15 июля украинские власти сумели обеспечить вакцинами не более 3,2 процента от всего населения страны. При этом правительство призвало готовиться к новой вспышке пандемии в связи с ростом заболеваемости индийским штаммом коронавируса в Европе.