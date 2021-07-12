Украину призвали готовиться к вспышке индийского штамма коронавируса

Властям Украины необходимо продолжать активную вакцинацию населения и готовиться к потенциальной вспышке COVID-19 из-за роста заболеваемости индийским штаммом коронавируса в Европе. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Соответствующие вопросы были на повестке селекторного совещания правительства Украины.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) республики уже подтвердили наличие индийского штамма в стране. Он призвал наращивать количество тестирований на COVID-19 среди населения.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в страну прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac. Он отметил, что вскоре она попадет в регионы, в том числе в самые отдаленные населенные пункты. Ляшко добавил, что в ближайшее время Украина получит более 1,2 миллиона доз CoronaVac и 256 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в стране сделано почти 3,5 миллиона прививок против коронавируса. Отмечается, что более 2 миллионов украинцев получили первую дозу вакцины, а свыше 1 миллиона человек прошли полную вакцинацию от COVID-19.

К концу июня на Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. 29 июня там подтвердили 633 случая COVID-19, что что в три раза превысило показатель за 28 июня и вдвое — за 27 июня.