На Украине резко выросло число зараженных коронавирусом

На Украине за сутки резко выросло число зараженных коронавирусом. Об этом 30 июня сообщает портал «Гордон».

29 июня в стране подтвердили 633 случая COVID-19, что более чем в три раза превышает данные за 28 июня и вдвое — за 27 июня. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (225 человек), а также в Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

За минувшие сутки 40 пациентов умерли, 2294 выздоровели.

Накануне сообщалось, что в пяти областях Украины за сутки не выявили ни одного случая COVID-19

Всего с начала пандемии на Украине заболели более 2,2 миллиона человек, скончались 52 340. Главный санитарный врач страны Игорь Кузин предложил запретить посещать школы непривитым от коронавируса детям. Он также заявил о необходимости обязательной вакцинации для работников некоторых сфер, в частности образования и обслуживания.