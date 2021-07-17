США отправили на Украину два миллиона доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Об этом сообщает Reuters.

Препарат будет передан в рамках международной программы COVAX по борьбе с распространением инфекции. Также 3,5 миллиона доз вакцины будут отправлены в Бангладеш.

15 июля сообщалось, что на Украине в ходе транспортировки были испорчены почти 10 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Власти заявили, что две недели назад государственное предприятие «Укрмедпоставка» доставило на Харьковский областной аптечный склад 21,6 тысячи доз вакцины. При приеме в двух контейнерах с 9360 дозами были обнаружены нарушения. В сети появилось видео, демонстрирующее, что партия вакцины поступила в Харьков в ящике без холодильных элементов, в нем плюсовая температура.

По состоянию на 15 июля, на Украине вакцинировано 3,2 процента населения. При этом для достижения коллективного иммунитета и победы над пандемией коронавируса на Украине до конца года следует прививать не менее 250 тысяч человек ежедневно, указал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Ранее кабинет министров Украины призвал власти республики готовиться к потенциальной вспышке COVID-19 в связи с ростом заболеваемости индийским штаммом коронавируса в Европе. В Минздраве Украины не исключили, что осенью в стране могут снова объявить локдаун.