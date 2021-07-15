Минздрав Украины рассказал о «плюшечках» за прививку и новом локдауне

Минздрав Украины планирует поощрять вакцинированных украинцев. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что в стране есть спрос на вакцинацию от коронавируса. По его словам, граждан нужно не принуждать, а мотивировать сделать прививку с помощью каких-либо преимуществ. Ляшко заверил, что для этого в планах ведомства есть много «плюшечек», однако призвал украинцев не дожидаться их и вакцинироваться незамедлительно.

При этом в Минздраве Украины не исключают, что осенью в стране могут снова объявить локдаун. По мнению Ляшко, действующие карантинные ограничения соответствуют эпидемиологической ситуации, однако в случае ее ухудшения власти будут готовы принять дополнительные меры.

«Если мы будем видеть рост по нашим показателям, мы будем готовы переводить определенные области, страну в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности», — подчеркнул министр.

Ранее кабинет министров Украины призвал власти республики готовиться к потенциальной вспышке COVID-19 в связи с ростом заболеваемости индийским штаммом коронавируса в Европе. В правительстве также заявили о необходимости продолжать активную вакцинацию населения.