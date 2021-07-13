Названы необходимые темпы вакцинации для победы над коронавирусом на Украине

Для достижения коллективного иммунитета и победы над пандемией коронавируса на Украине до конца года следует прививать не менее 250 тысяч человек ежедневно. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По словам эксперта, речь идет лишь о коллективном иммунитете среди взрослого населения. Для его достижения необходимо обеспечить препаратами от COVID-19 не менее 70 процентов совершеннолетних граждан. Текущие темпы иммунизации — около 80 тысяч инъекций в сутки — специалист счел недостаточными для победы над инфекцией. «Необходимо уже сейчас делать втрое больше», — подчеркнул Ганиченко.

Ученый отметил, что вскоре страну может накрыть очередная вспышка инфекции, а имеющихся в распоряжении властей двух миллионов доз вакцин при существующих темпах хватит лишь на месяц. Он также выразил надежду, что обещанные до конца июля Украине семь миллионов доз препаратов поступят в срок во избежание серьезных последствий пандемии.

По последним данным, от коронавируса на Украине полностью привили свыше одного миллиона человек, еще два миллиона получили первую дозу препарата. Всего в стране с начала пандемии выявили более 2,3 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Ранее украинские власти захотели включить в категорию подлежащих иммунизации несовершеннолетних из-за опасности распространения индийского штамма коронавируса «дельта». Эта мутация способна поражать иммунитет молодых людей и с большей частотой вызывать осложнения в организме.