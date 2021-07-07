Киевскую больницу заподозрили в подпольной торговле вакциной Pfizer

Министерство здравоохранения Украины заподозрило одну из частных больниц в Киеве в подпольной торговле вакцинами от коронавируса Pfizer. Сообщение о начале внутренней проверки по этому поводу появилось на официальном сайте ведомства.

Утверждается, что сведения о продаже препарата поступили чиновникам напрямую от журналистов. Название клиники и круг подозреваемых при этом не раскрывается. «Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому предназначались именно эти дозы», — прокомментировал инцидент министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Он добавил, что министерство отреагировало на подозрения практически сразу после жалоб сотрудников СМИ и начало разбирательства. «Первоначально в защите нуждаются те, кто входит в перечень профессиональных и возрастных групп риска или имеют хронические болезни», — напомнил министр.

Ранее украинские власти захотели включить в категорию подлежащих иммунизации несовершеннолетних из-за опасности распространения индийского штамма коронавируса «дельта». Эта мутация способна поражать иммунитет молодых людей и с большей частотой вызывать осложнения в организме.