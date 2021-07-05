Украина зарегистрировала новую вакцину от COVID-19

На Украине зарегистрировали новую вакцину от COVID-19 Janssen производства американской компании Johnson & Johnson. Об этом сообщается на сайте Министерства Здравоохранения.

По словам министерства и Центра общественного здоровья, препарат зарегистрировали 2 июля для экстренного медицинского применения. Уточняется, что для полной иммунизации будет достаточно только одной дозы вакцины Janssen.

Новый препарат разработан фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Она одобрена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и некоторые другие страны.

На Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима.

Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля. Она проводится препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Covishield индийского производства. Последние две не были одобрены всеми странами-членами Европейского союза, ввиду чего количество желающих вакцинироваться украинцев начало уменьшаться.