На Украине до конца лета начнут прививать детей от коронавируса

На Украине до конца лета планируют запустить вакцинацию детей от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет «Страна.ua».

Прививать планируется не всех детей, а только тех, у кого есть повышенный риск развития осложнений от коронавируса.

«Скорее всего, что летом. И это будет относиться не к 100 процентам детей, а только к той когорте, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID-19», — сказал Кузин.

Ранее Министерство здравоохранения Украины отчиталось о числе привитых граждан. Число тех, кто получил хотя бы одну дозу препарата, превысило два миллиона человек. Обеими инъекциями привиты 766 483 жителя. В листе ожидания находятся более 765 тысяч человек.

Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что в случае введения нового локдауна предприятия, полностью привившие своих сотрудников, смогут работать, несмотря на санитарные ограничения.