Украина отчиталась о числе привитых от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины отчиталось о числе привитых от коронавируса граждан с начала кампании по иммунизации. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным на пятницу, 2 июля, число тех, кто получил хотя бы одну дозу препарата, превысило два миллиона человек. Обеими инъекциями были привиты 766 483 человека. «В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 765 181 человек», — уточнили украинские медики.

Отмечается, что ежесуточные темпы вакцинации в стране стали рекордными с начала кампании. За прошедшие сутки врачи иммунизировали почти 91 тысячу человек. При этом число новых подтвержденных случаев заражения за этот же период составило 696.

Ранее экспертная организация StateWatch объявила, что украинские власти потратят более 170 миллионов гривен (456 миллионов рублей) на закупку гигантских флагов к юбилею независимости страны. Специалисты подчеркнули, что этой суммы хватило бы на приобретение 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19.