Украина потратит почти двести миллионов гривен на гигантские флаги

Власти Украины планируют потратить более 170 миллионов гривен (456 миллионов рублей) на закупку гигантских флагов к юбилею независимости страны. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответы региональных администраций и сообщения в СМИ.

По данным экспертов, эта сумма будет направлена на строительство флагштоков, благоустройство территорий вокруг них и закупку самих флагов. «За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 гривны за дозу, как было заложено в бюджетную программу МЗ (министерства здравоохранения — прим. Ленты.ру) по вакцинации», — отметил председатель StateWatch Глеб Каневский.

Отмечается, что самой дорогой станет монтаж стелы с государственным символом в Харькове. Это обойдется местным властям в 24,5 миллиона гривен (65 миллионов рублей). Второй по стоимости флаг установят в городе Бровары Киевской области. Он будет реять над землей на высоте 72 метра и обойдется бюджету в 20,7 миллиона гривен (55 миллионов рублей).

«На такую сумму можно было бы закупить 41,1 тысячи доз вакцины для жителей Броваров, население которого составляет около 109 тысяч человек», — отметил Каневский.

Появление огромных флагов к 30-летию независимости в каждом украинском регионе анонсировал президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в мае. Он подчеркнул, что республику ждет большой трехдневный праздник с 22 по 24 августа, который будет сопровождаться военными парадами, концертами и чествованием «великих украинцев».