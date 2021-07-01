В России оценили высказывание Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Высказывания о ходящих по Москве гривнах и желто-голубом флаге над Госдумой — «мечты о повальной украинизации». Так в комментарии «Ленте.ру» прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

«У Зеленского странные представления о народном единении. Желто-голубой флаг над Госдумой — это мечты о повальной украинизации, что и пытаются провернуть украинские власти», — высказался политик.

Однако, по мнению Слуцкого, подобные грезы вряд ли воплотятся «даже на территории Украины».

«Путин не говорил ни о рубле на Украине, ни о триколоре над Верховной Радой. Он говорил о едином этническом коде, об общности мировоззрения, которая была до насильственного насаждения русофобии на Украине. В Киеве же пытаются снова и очень грубо все исказить и перевернуть с ног на голову», — отметил глава Госдумы по международным делам.

Ранее Владимир Зеленский вопреки словам президента России Владимира Путина заявил, что русские и украинцы не являются одним народом, но указал на объединяющие их вещи. По словам политика, хотя две страны и объединяет общая часть истории, в том числе победа над фашизмом и национальные трагедии, а также память, соседство и родственники, «мы точно не один народ».

30 июня российский лидер во время прямой линии подчеркнул, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики Путин счел «явно недружественным» по отношению к Москве.