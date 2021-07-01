Политологи оценили «сенсационные» заявления Путина на прямой линии

Политологи оценили «сенсационные» заявления президента России Владимира Путина в ходе прямой линии. По их словам, большая часть тем была ожидаема, однако прозвучали нетипичные вопросы и неожиданные заявления главы государства, сообщает РИА Новости.

Председатель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин отметил, что общение российского лидера с гражданами затрагивало пять основных компонентов, волнующих население. Среди них он отметил социальную политику, образование, медицину и здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, внешнюю политику и международные отношения. В частности в этом году были особо затронуты темы борьбы с пандемией и вакцинации.

Можно с высокой степенью прогнозировать, что любая прямая линия будет сконцентрирована вокруг примерно пяти основных проблемных направлений, но конкретика будет зависеть от текущей повестки, действий государства и того, что внутри этих тем волнует людей больше всего Константин Костин Фото: Фонд развития гражданского общества

Политолог Марат Баширов добавил, что Путин легко оперировал цифрами и фактами в разных темах, что говорит о его серьезной подготовке к мероприятию.

То, как быстро президент ориентируется, зависит только от него. Я думаю, что людям нравится, когда президент так легко оперирует, помнит цифры, говорит в деталях о том, что интересует человека Марат Баширов Кадр: Интернет-газета «Реальное время»/ YouTube

Неожиданные вопросы и сенсационные заявления Путина

Самым неожиданным эксперты назвали вопрос о возможном преемнике Путина. Костин отметил, что подобные темы поднимались только в формате экспертных обсуждений, но в этот раз он прозвучал от участника прямой линии. Глава государства отметил, что решение о выборе президента остается за гражданами России.

Сенсационным заявлением Башаров назвал сообщение о том, что у каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства, из вице-премьеров. Также сенсации касались внешней политики. Так, Путин отказался считать Украину недружественной страной и заявил о завершении периода однополярного мира, какие бы санкции ни применяли к России.

Конечно, были сенсации. Это явно. Это касалось внешней политики, когда он говорил о преемнике, о новом статусе вице-премьеров и будущем полпредств, это, конечно, были сенсации. Всегда есть необходимость послать сигналы и внутрь страны, и для внешних слушателей. Эта часть была очень важна Марат Баширов

Открытость и хакерские атаки

Костин отметил абсолютную открытость прямой линии и возможность участников обратиться к главе государства напрямую. Он добавил, что была создана отдельная программа, которой мог воспользоваться любой человек, что принципиально отличалось от предыдущих прямых линий. В этот раз отсутствовало ощущение управляемости, добавил эксперт.

Баширов добавил, что помехи, плохая связь и даже попытки хакерских атак во время мероприятия только добавили ему достоверности. Его коллега подчеркнул, что это продемонстрировало существующие в России проблемы с качеством мобильной связи и интернета. Политолог заключил, что требуется дальнейшая работа с поступившими обращениями и предложил привлечь к этому волонтеров, чтобы проконтролировать их выполнение в регионах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый формат прямой линии с президентом Владимиром Путиным, при котором использовались мультиподключения, будут использовать и в дальнейшем, он себя оправдал. Проблемы со связью он назвал «рабочими моментами». «Формат очень хороший, абсолютно себя оправдал, и мы не сомневаемся, что в следующем году, в предстоящие годы он будет широко востребованным, потому что позволяет президенту отвечать на большее количество вопросов и большему количеству граждан задавать свои вопросы», — сказал Песков.