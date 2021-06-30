Прямую линию Путина атаковали хакеры

Хакеры атаковали прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом в эфире заявила одна из ее ведущих Екатерина Березовская. Трансляция опубликована на YouTube.

«Мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDOS-атаки», — сказала Березовская.

В ответ на это Путин поинтересовался, шутит ли ведущая. Березовская заявила, что говорит серьезно, и подчеркнула, что в ближайшее время специалисты прямой линии будут пытаться полностью восстановить работоспособность систем.

Прямая линия стала 18-й для Путина. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года. За 17 прямых линий он ответил на 1233 вопроса. Самая продолжительная прямая линия была в 2013 году: президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

В 2020 году из-за пандемии прямая линия не состоялась как самостоятельное мероприятие, но часть вопросов от граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции в декабре.