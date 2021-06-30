Кадыров упрекнул работающих на прямой линии Путина журналистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров упрекнул журналистов, которые работают на прямой линии президента России Владимира Путина. У них недостаточно информации, отметил он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в Чеченской Республике регулярно проходят прямые эфиры, где чиновники отвечают на вопросы граждан.

«Каждую неделю глава республиканского госоргана или муниципалитета выходит в прямой эфир ЧГТРК "Грозный" в рамках программы "Особый разговор" и отвечает на самые неудобные и тяжелые вопросы телезрителей, радиослушателей и интернет-аудитории», — уточнил Кадыров.

Он добавил, что позже журналисты готовят материалы «по следам прямого эфира», а также проверяют, выполнены ли обещания, данные в программе. Всего с 2019 года по настоящее время поступило 7700 проблемных вопросов от граждан, из них власти решили уже 6384.

Глава Чечни рекомендовал федеральным каналам перенять опыт ЧГТРК.

Ранее Кадыров выразил благодарность Путину, а также раскрыл цель своей жизни. Он рассказал, что вся его жизнь посвящена служению народу и Отечеству.