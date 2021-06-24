Кадыров раскрыл цель своей жизни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а также раскрыл цель своей жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своей публикации Кадыров поблагодарил Путина ся м«за высокое доверие и оценку», данную главой государства ему на посту главы республики. «Воя жизнь посвящена служению народу и Отечеству, и с этого пути я не сверну ни при каких обстоятельствах!», — написал он.

В среду, 23 июня, в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции Путин призвал Кадырова идти на выборы главы Чечни в сентябре текущего года. Он также отметил, что считает республику одним из самых безопасных регионов страны — по мнению Путина, такой Чечня стала именно под руководством Кадырова. Глава Чечни назвал себя пехотинцем президента России и пообещал выполнить любой его приказ.