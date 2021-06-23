Россия
 
Последние новости
Российские военные раскрыли детали инцидента с британским эсминцем в Черном море
Совфед ужесточил наказание за вождение в пьяном виде
В Госдуме оценили учения США по нанесению массированных ударов по России
Россиян предупредили об опасности будильников для Android
Предсказана смерть СМС
ФСБ задержала уволенного вице-губернатора Белгородской области
Российский мэр возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме
Пушков обвинил британский эсминец в провокации
Аномальная жара в Петербурге побила пятый рекорд подряд
Британцев обвинили в излишней роскоши
Новости партнеров
Прослушать новость

Чеченцы со всего мира потребовали от Кадырова пойти на выборы

Перейти в «Мою Ленту»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Участники Всемирного съезда народов Чечни, который проходит в Грозном по инициативе Общественной палаты ЧР, потребовали от руководителя региона Рамзана Кадырова выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах главы республики. Об этом сообщает «Грозный-информ».

По словам вице-президента альянса чеченцев во Франции Али Бажаева, Кадыров обязан перед народом пойти на выборы главы региона. «В тот момент, когда по всему миру складывается негативное мнение о чеченцах, всех представителей нашего народа, проживающих за пределами ЧР, очень радуют изменения, которые произошли здесь. Масштабные проекты позволили создать лучший старт для нашей молодежи. Все эти достижения чеченский народ связывает с именем человека, который добился для республики мира и процветания», — отметил он.

Депутат Госдумы Адам Делимханов также напомнил, что чеченцы «избавились от клейма экстремистов и террористов». По его словам, это результат работы, проделанной Кадыровым.

В мае глава Чечни заявил, что готов отказаться от участия в выборах, если жители региона выступят против его кандидатуры. «Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — сказал Кадыров, отметив, что еще не определился с участием в выборах.

Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года — после апрельских перестановок в губернаторском корпусе он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Представитель чеченской диаспоры во Франции: Рамзан Кадыров обязан перед народом баллотироваться на выборы
Кадыров откажется от участия в выборах главы Чечни при одном условии
Кадыров назвал себя проектом Путина и слугой народа