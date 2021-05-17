Кадыров назвал себя проектом Путина и слугой народа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает себя проектом президента России Владимира Путина, а также слугой народа. Об этом он сказал во время трансляции в Instagram, передает РИА Новости.

«Я всегда говорю и сейчас повторяюсь, можете сказать, что я проект Путина, пехотинец Путина, я раб Всевышнего и слуга народа», — сказал он. Кадыров отметил, что все достижения, связанные с восстановлением республики и безопасностью в регионе, в основном являются заслугой президента.

Ранее Кадыров объяснил свое заявление касательно того, что бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов является проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он попросил не считать свои слова оскорблением, поскольку имел в виду то, что «UFC нашел полезного и интересного для себя и болельщиков человека». При этом он упрекнул спортсмена за выступления без флага России или Дагестана, а также пообещал бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат».

44-летний Рамзан Кадыров является главным губернатором-долгожителем России: после апрельских перестановок в губернаторском корпусе он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона. Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года. В прессе и социальных сетях регулярно появляются слухи о его возможном переходе в федеральную власть: так, в мае 2019-го сообщалось, что политик может быть назначен вице-премьером и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, однако сам Кадыров это опроверг.