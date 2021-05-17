Кадыров отказался считать свои слова о Нурмагомедове оскорблением

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отказался считать, что словом «проект» оскорбил экс-бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, сообщает РИА Новости.

Кадыров пояснил, что слово «проект» было не оскорблением, а обозначением того, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нашел полезного и интересного для себя и болельщиков человека. «Мы на связи с Хабибом, братьями, со всеми, они ничего не говорят, а вы ерунду несете (...). Я говорю — да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли», — сказал глава Чечни в прямом эфире в Instagram.

Кадыров порекомендовал не писать оскорбления в соцсетях «ради хайпа», призвав не политизировать спорт и не увязывать его с национальностью. Он подчеркнул, что ему было интересно позвать Нурмагомедова в свой клуб «Ахмат» и посмотреть на итог боев его представителей с чемпионом UFC.

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова «проектом UFC», упрекнув в выступлениях без флага России или Дагестана, а также пообещав бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат».

Нурмагомедов завершил профессиональную бойцовскую карьеру осенью 2020 года. В своем последнем поединке с Джастином Гейджи он защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, завоеванный в 2018 году. Всего на счету 32-летнего уроженца Дагестана в UFC 29 побед в 29 поединках.