В «Ахмате» прокомментировали слова Кадырова о Нурмагомедове

Вице-президент бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о российском бойце смешанного стиля (MMA) Хабибе Нурмагомедове. Пост доступен в Instagram организации.

Бадаев объяснил слова Кадырова, назвавшего Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «На Хабиба в UFC делалась ставка. Он вышел в этой организации на новый уровень, особенно после победы над Конором Макгрегором», — заявил он, подчеркнув, что чеченский политик не стремился приуменьшить достижения Нурмагомедова.

13 мая Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram упрекнул Нурмагомедова за то, что боец не выступал под флагом России. Он также назвал Хабиба проектом UFC и посулил ему любые деньги за поединок против бойца «Ахмата». Другой боец UFC Хамзат Чимаев, уроженец Чечни, также выразил готовность подраться с бывшим чемпионом.

Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го. В своем последнем поединке он защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, досрочно завершив схватку с Джастином Гейджи.