Чеченский министр прокомментировал слова Кадырова в адрес Нурмагомедова

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал слова главы региона Рамзана Кадырова в адрес бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Его интервью публикует ЧГТРК «Грозный» на странице в социальной сети Instagram.

Дудаев подчеркнул, Рамзан Кадыров — «самый спортивный политик России» и «практически любое его высказывание вызывает широкий общественный резонанс». Чеченский министр обратил внимание на вклад, который Кадыров внес в «развитие спорта, в частности смешанных единоборств, во всей стране, в том числе и в Республике Дагестан».

«Разумеется, бывают случаи, когда за счёт упоминания его имени многие пытаются раскрутиться, при этом вводя свою аудиторию в заблуждение путём вырывания слов из контекста, подмены понятий и т.д.», — заметил он. Поэтому, заявил министр, «нужно быть либо невеждой, либо провокатором», чтобы увидеть отрицательный смысл в словах Кадырова о политике UFC и карьере Хабиба Нурмагомедова.

Ранее во время прямого эфира в Instagram Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он также упрекнул спортсмена в том, что тот не выступал под российским флагом. Кадыров признался, что готов предложить Нурмагомедову любые деньги за поединок с представителем «Ахмата». Шведский боец Хамзат Чимаев, также выступающий в UFC, выразил готовность подраться с экс-чемпионом.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.