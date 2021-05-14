Исмаилов возразил Кадырову по поводу Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов в Instagram возразил главе Чечни Рамзану Кадырову по поводу его слов о соотечественнике Хабибе Нурмагомедове.

«Не мог парнишка с гор, который не может связать и двух слов на английском, стать проектом UFC. Это ему нужно было изучить английский и правильно подавать себя. Когда появился допинг-контроль, и у всех показатели начали падать, у Хабиба они росли», — заявил Исмаилов. Он посчитал, что Нурмагомедову удалось стать чемпионом благодаря упорству, целеустремленности, трудолюбию и помощи отца.

13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC и пообещал бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». Он посчитал, что в чеченском промоушене ему будет сложнее одержать победу.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.