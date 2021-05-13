Харитонов отреагировал на слова Кадырова в адрес Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

40-летний тяжеловес заявил, что не считает слова чеченского политика провокацией. «Данная новость не может быть причиной какой-либо размолвки между ними», — заметил Харитонов. Он не исключил, что Нурмагомедов примет участие в поединке, который организует Кадыров. «Если Хабиб ушел из спорта, это не значит, что он никогда не станет драться», — убежден Харитонов.

Ранее во время прямого эфира в Instagram Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он также упрекнул спортсмена в том, что тот не выступал под российским флагом. Кадыров признался, что готов предложить Нурмагомедову любые деньги за поединок с представителем «Ахмата». Шведский боец Хамзат Чимаев, также выступающий в UFC, выразил готовность подраться с экс-чемпионом.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.