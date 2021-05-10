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Путин присвоил звание Героя России командиру полка имени Кадырова

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Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру полка имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Замиду Чалаеву. Об этом глава Чеченской Республики сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Высокая награда присвоена Замиду Чалаеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Безусловно, это большая честь для всего чеченского народа и особенно для команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым», — пишет Кадыров.

По его словам, командир полка специального назначения все время службы в правоохранительных органах занимался борьбой с терроризмом, за что и был отмечен главой государства.

Рамзан Кадыров упоминает указ №268, согласно которому Чалаев удостоен соответствующей награды. На сайте президента России документ пока не опубликован.

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