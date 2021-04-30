Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

В списке указаны заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадий Антохин, тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова Александр Бондаренко, а также машинистка крана доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» в Кузбассе Людмила Суслова.

Герой Труда Российской Федерации — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом.