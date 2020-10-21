Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда на 75-летие

Никите Михалкову, советскому и российскому актеру и режиссеру, присвоили звание Героя Труда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу», — говорится в соответствующем указе президента Владимира Путина.

21 октября Михалкову исполняется 75 лет.

20 октября режиссер в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» вспомнил о том, как потерял статуэтку «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Он рассказал, как пил виски в перерывах церемонии награждения.

Никита Михалков снял такие фильмы, как «Родня», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «12», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Утомленные солнцем». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», также трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации.