Стали известны детали подготовки участников встречи с Путиным в День России

Некоторым участникам торжественного мероприятия на Поклонной горе в День России 12 июня пришлось почти две недели соблюдать самоизоляцию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации главы государства.

По информации издания, каждый из лауреатов звания «Герой Труда», которое вручалось в тот день, заранее в обязательном порядке прошел тест на коронавирус. Часть участников церемонии провела 12 дней на полном карантине.

Во время вручения медалей и удостоверений президент жал всем награжденным руку и иногда обнимал. Среди выдающихся россиян были президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, худрук Малого театра Юрий Соломин, директор вертолетного завода в Улан-Удэ Леонид Белых, работник Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин.

На протяжении всей церемонии на улице Рошаль был в маске и перчатках. Подойдя к Путину, он протянул ему локоть вместо руки, не снимая средства защиты.

Как отмечает «Ъ», мероприятие на Поклонной горе стало первым за время эпидемии событием, когда президент напрямую контактировал с людьми и жал им руки. Последний раз журналисты замечали за ним такое поведение в начале марта в Иванове, где он публично обнял пенсионерку.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия уверенно выходит из пандемии с минимальными потерями.

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