Кадыров откажется от участия в выборах главы Чечни при одном условии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов отказаться от участия в выборах, если жители региона выступят против его кандидатуры. Его слова приводит «Грозный-информ».

«Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — заявил Кадыров, добавив, что еще окончательно не определился с участием в выборах главы региона.

Лидер Чечни также заявил, что необходимо выдвигать кандидатов, которые пользуются доверием и уважением населения, отличаются высокими деловыми и человеческими качествами. Он отметил, что от результатов выборов зависит будущее республики и всей страны.

Ранее Кадыров заявил, что считает себя проектом президента России Владимира Путина, а также слугой народа. Он отметил, что все достижения, связанные с восстановлением республики и безопасностью в регионе, в основном, являются заслугой президента.

Рамзан Кадыров является главным губернатором-долгожителем России: после апрельских перестановок в губернаторском корпусе он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона. Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года.