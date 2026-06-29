Опубликованы редкие фото 21-летнего сына Джулии Робертс Финнеуса с прогулки в Нью-Йорке

Старший сын американской актрисы Джулии Робертс и кинооператора Дэниела Модера Генри Финнеус прогулялся с матерью по Нью-Йорку. Редкие снимки молодого человека опубликованы на сайте издания Page Six.

21-летний наследник телезвезды попал в объектив папарацци в оверсайз-футболке и шортах цвета хаки. В то же время сама Робертс вышла в свет в синей рубашке, коротких джинсовых шортах и белых кроссовках.

Ранее в июне ведущий закрытый образ жизни сын Джулии Робертс также попал на фото уличных фотографов. 19-летнего Модера запечатлели вместе с матерью и старшей сестрой — 21-летней Хейзел Модер — у исторического отеля The Jane в Нью-Йорке. Отмечается, что Модер-младший учится в Институте Пратта на Манхэттене и ведет закрытый образ жизни.