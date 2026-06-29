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06:24, 29 июня 2026Мир

Нетаньяху заявил об угрозах Эрдогана уничтожить Израиль

Нетаньяху: Эрдоган призывает уничтожить Израиль, мы обратимся к США
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании в правительстве пожаловался на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении еврейского государства. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно»,— заявил Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что намерен «обратить внимание американских друзей» на высказывания Эрдогана, подчеркнув, что Израиль не игнорирует эти слова.

В мае Эрдоган в речи по случаю Курбан-байрама резко раскритиковал Нетаньяху. Турецкий лидер призвал мусульман всего мира преподать израильскому премьеру урок, поскольку ситуация в секторе Газа омрачает праздник для верующих в Турции и других странах. В ответ в канцелярии Нетаньяху заявили, что Эрдоган — последний, кто может проповедовать мораль Израилю.

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