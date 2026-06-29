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06:45, 29 июня 2026Наука и техника

Пользователям Windows посоветовали включить одну настройку

XDA: Пользователи Windows могут сохранить важные настройки ОС в резервной копии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ham patipak / Shutterstock / Fotodom

Встроенный инструмент резервного копирования может помочь восстановить данные после сбоя Windows. Об этом сообщает издание XDA.

По словам редактора портала Абхишека Кумара Мишра, в операционной системе (ОС) Microsoft есть сервис резервного копирования. Автор объяснил, что он не позволит бесплатно сохранить большие объемы данных, но может записать настройки и самые важные документы Windows.

В материале говорится, что функция работает вместе с сервисом облачного хранения OneDrive, и каждый пользователь ОС имеет 5 гигабайт свободного пространства. Он посоветовал включить эту функцию, чтобы в случае сбоя систему можно было бы гарантировано восстановить.

Специалист отметил, что в «облаке» сохранятся системные настройки, предпочтения, сетевые данные и список приложений. При переустановке Windows система сама предложит восстановить данные из резервной копии.

Также автор рассказал о функции «История файлов». Она может сохранять различные версии одного и того же файла. Журналист объяснил, что функция может быть полезная в случае текстового документа или таблицы, который часто перезаписывается.

В конце июня Microsoft продлила поддержку операционной системы Windows 10. ОС будет получать бесплатные обновления до 12 октября 2027.

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