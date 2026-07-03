СК уточнил данные о безвестно пропавших девочках в российском регионе

СК расширил радиус поиска двух пропавших в Кызыле 12-летних школьниц

Следователи уточнили данные о двух безвестно пропавших в Кызыле девочках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в региональном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Тыва.

По его данным, обеим девочкам по 12 лет. «Обеим 12 лет, данные второй были указаны ошибочно, поэтому думали, что ей уже исполнилось 13», — уточнили в СК.

Как сообщили в ведомстве, радиус поисков школьниц расширен. Сейчас проводится подворный обход для изъятия видео с камер наблюдения. Кроме того, правоохранители обследуют местность вдоль реки Енисей.

Ранее сообщалось, что одна из пропавших девочек не умела плавать и обычно на реку не ходила, а вторая девочка плавать умела.

По информации прокуратуры, обе школьницы воспитывались в благополучных семьях и не ходили гулять без разрешения родителей. Они — одноклассницы и подруги.

Поиски девочек длились всю ночь. Всего за ночь участники поисков прошли около 30 километров.