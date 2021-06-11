Россия
 
Последние новости
Кравчук ответил на предложение Суркова силой вернуть Украину
Суд США запретил прощать долги темнокожим
На полностью вакцинированном круизном лайнере произошла вспышка COVID-19
На Украине отреагировали на сообщение об убийстве пяти военных ЛНР
Собака вырвала веко девушке на процедуре по наращиванию ресниц
Аллигатор стащил труп у полицейских и помешал расследованию убийства
Отказавшийся идти к Трампу бывший вице-президент США покинул Вашингтон
Немецкие экологи встали на пути Илона Маска
Открыта взволновавшая астрономов планета-двойник Нептуна
Лера Кудрявцева назвала причину отказа от алкоголя
Новости партнеров
Прослушать новость

Кадыров объяснил слово «дон» в своей речи и извинился

Перейти в «Мою Ленту»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему он постоянно использует слово «дон» в своей речи. Запись прямого эфира, в ходе которого он ответил на вопросы подписчиков, опубликована в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

«Это "дуй хьунан", я для связки слов говорю, как "короче говоря" вот», — сказал глава региона. Он также извинился перед комментаторами за использование слова-паразита.

В отрывке эфира длительностью 2 минуты 45 секунд Кадыров использовал слово «дон» 31 раз.

Кадыров ранее неоднократно объяснял, почему он приговаривает «дон». По словам главы Чечни, он чаще повторяет это слово, если ему что-то очень нравится или он нервничает.

Рамзан Кадыров является обладателем десятков наград и почетных званий. В июле 2006 года его избрали почетным академиком Академии наук Чеченской Республики. В том же году ему присвоили звание почетного профессора Современной гуманитарной академии. В июне 2007-го Кадырова удостоили звания почетного профессора Чеченского государственного университета. В 2015 году глава Чечни защитил в Дагестанском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кадыров порассуждал о возможности боя с Нурмагомедовым
Захарова подсказала Кадырову способ заработать 250 тысяч долларов за день
Кадыров пообещал Нурмагомедову любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата»