Кадыров объяснил слово «дон» в своей речи и извинился

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему он постоянно использует слово «дон» в своей речи. Запись прямого эфира, в ходе которого он ответил на вопросы подписчиков, опубликована в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

«Это "дуй хьунан", я для связки слов говорю, как "короче говоря" вот», — сказал глава региона. Он также извинился перед комментаторами за использование слова-паразита.

В отрывке эфира длительностью 2 минуты 45 секунд Кадыров использовал слово «дон» 31 раз.

Кадыров ранее неоднократно объяснял, почему он приговаривает «дон». По словам главы Чечни, он чаще повторяет это слово, если ему что-то очень нравится или он нервничает.

Рамзан Кадыров является обладателем десятков наград и почетных званий. В июле 2006 года его избрали почетным академиком Академии наук Чеченской Республики. В том же году ему присвоили звание почетного профессора Современной гуманитарной академии. В июне 2007-го Кадырова удостоили звания почетного профессора Чеченского государственного университета. В 2015 году глава Чечни защитил в Дагестанском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.