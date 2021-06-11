Кадыров порассуждал о возможности боя с Нурмагомедовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram ЧГТРК «Грозный» порассуждал о возможности боя с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым.

Политик посчитал, что ему будет сложно сразиться со спортсменом, так как он чемпион и находится в другой весовой категории. Он добавил, что Нурмагомедов уже завершил карьеру и занимается бизнесом. «Пусть спортсмены выходят на ковер, в клетку», — подытожил Кадыров.

В мае Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и упрекнул спортсмена в том, что тот не выступал под российским флагом. Политик признался, что готов предложить дагестанцу любые деньги за поединок с представителем «Ахмата». Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах главы Чечни и посчитал, что у каждого может быть свое мнение.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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