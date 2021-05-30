Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах Кадырова

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес. Об этом сообщает «Чемпионат».

«У каждого человека есть свое мнение, так что пускай оно будет. Что я чувствовал? Ничего. Весь мир меня обсуждает. Я не вижу оскорблений в выражении "проект UFC"», — сказал он.

Нурмагомедов также прокомментировал утверждения о том, что он «дрался с риелтором». «Слова Кадырова о Яквинте... Факт его работы риелтором был известен, об этом писали все, кто хотел занизить мои заслуги. Но на момент боя со мной у Эла было пять побед кряду, этого никто не учел», — напомнил боец.

13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC и упрекнул спортсмена в том, что тот не выступал под российским флагом. Политик признался, что готов предложить дагестанцу любые деньги за поединок с представителем «Ахмата».

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. На его счету 29 побед в 29 поединках.