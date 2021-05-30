Нурмагомедов закрыл вопрос о возвращении в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов закрыл вопрос о возвращении к выступлениям. Слова спортсмена приводит РИА Новости.

32-летний боец призвал фанатов не ждать его возвращения. Нурмагомедов также не стал комментировать выпад в его адрес со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Россиянин заключил, что «у каждого может быть свое мнение».

Чеченский политик публично пообещал Нурмагомедову любые деньги за поединок против бойца «Ахмата». Также он упрекнул дагестанца за то, что тот не выступал под флагом Российской Федерации.

Осенью 2020-го Нурмагомедов завершил выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В своем последнем поединке россиянин в третий раз в карьере защитил пояс чемпиона организации в легком весе. Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно общался с Нурмагомедовым относительно возможного возобновления карьеры.

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